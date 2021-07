Egitto: Shoukry a Bruxelles per portare un messaggio di Al Sisi all'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, si sta recando quest'oggi nella capitale belga, Bruxelles, per consegnare un messaggio del presidente Abdel Fatah al Sisi al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Lo ha affermato Ahmed Hafez, portavoce del ministero degli Esteri egiziano, in un comunicato stampa pubblicato su Facebook, senza specificare il contenuto della missiva. Shoukry terrà “un incontro con i ministri degli Esteri dell'Unione europea”, oltre a “colloqui bilaterali con alcuni omologhi europei e con alti funzionari della Commissione europea per discutere delle relazioni bilaterali e delle questioni regionali di interesse comune”. E’ interessante notare che domani a Bruxelles è prevista una riunione del Consiglio Affari esteri, alla presenza peraltro del nuovo capo della diplomazia israeliana, Yair Lapid. E’ probabile che tra i dossier portati da Shoukry all’attenzione dell’Europa possa esserci la questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd). Il secondo riempimento del bacino dell’infrastruttura, infatti, è considerato dalle autorità del Cairo come una minaccia diretta a un Paese, l’Egitto, che dipende per il 90 per cento dal Nilo per il suo approvvigionamento idrico. Una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla Gerd si è conclusa la scorsa settimana con un nulla di fatto. E’ possibile, peraltro, che la diplomazia egiziana possa ipotizzare il rischio di una ondata migratoria in Europa a causa della siccità che potrebbe colpire lo Stato arabo. In tal caso, i Paesi maggiormente esporti potrebbero essere Cipro, la Grecia e potenzialmente anche l’Italia, sebbene la rotta dei flussi migratori illegali dall’Egitto verso la Sicilia o la Puglia è molto lunga e assai costosa. (Cae)