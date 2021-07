Kosovo: premier Kurti, integrazione europea decisiva per i Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri Kurti ha osservato che l'adozione di una risoluzione di condanna del genocidio di Srebrenica è stata un obbligo del Kosovo nei confronti della giustizia e della pace. In un'intervista all'emittente "Radio Sarajevo", Kurti ha parlato di una risoluzione che condanna "il genocidio selvaggio" condotto dalle forze serbo bosniache in Bosnia Erzegovina nel 1995, osservando che si tratta "del più grande crimine in Europa dopo la Seconda guerra mondiale". Il premier kosovaro ha evidenziato che tale crimine si è concretizzato non solo nelle uccisioni ma anche nelle violazioni dei diritti umani. Kurti ha invitato tutti i Parlamenti della regione balcanica ad adottare come quello di Pristina una risoluzione di condanna del genocidio di Srebrenica. (segue) (Alt)