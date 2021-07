Roma: 14 arresti per droga in poche ore in diverse zone della città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrestato anche un 26enne sorpreso mentre, a bordo di un furgone, si stava recando in un'isola ecologica Ama per disfarsi di una pianta di marijuana e di tutta l'attrezzatura per produrre droga. Il giovane ha raccontato agli agenti di aver interrotto la produzione a causa delle lamentele dei condomini nello stabile in cui aveva preso un appartamento in affitto. La polizia ha sottoposto a sequestro l'abitazione e 1,1 chili di marijuana e 44 grammi di hashish rinvenuti nella sua casa. Al quartiere Casilino sono finiti invece in manette un 40enne romeno senza fissa dimoro che in via Rocca Cencia è stato sorpreso con 27 sacchetti di hashish per un eso di circa 33 grammi; e una romana di 37 anni colta in flagrante mentre spacciava in strada in via San Biagio Platani: alla donna sono stati sequestrati 15 involucri contenenti cocaina per un peso di oltre 7 grammi. (segue) (Rer)