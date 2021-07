Roma: 14 arresti per droga in poche ore in diverse zone della città (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro arresti ha riguardato una giovane madre, 30enne romana, che aveva nascosto in una scarpa in casa 12 dosi di cocaina: la perquisizione è scattata dopo un controllo in strada in cui, a bordo della sua auto, la 30enne è stata fermata mentre viaggiava con una coetanea brasiliana. Accertato che lo spaccio avveniva in casa la polizia ha allertato i servizi sociali per l'assistenza alla bimba di 4 anni. A Ostia invece è stato ammanettato un 22enne romano che gli agenti hanno sorpreso a vendere droga in via Serra de' Conti. La perquisizione della sua casa ha permesso di rinvenire 21 grammi di hashish e due coltelli sporchi di stupefacente. (segue) (Rer)