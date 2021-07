Moldova: elezioni parlamentari, presidente Sandu denuncia violazioni che intaccano procedura di voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha dichiarato di essere stata informata di violazioni che compromettono la procedura delle elezioni parlamentari di oggi. "Ho ricevuto segnalazioni di violazioni, sono stato informato di azioni che compromettono la procedura di voto onesto. Chiedo a tutti i responsabili dell'organizzazione delle elezioni di fare bene il loro lavoro, o dovranno affrontare sanzioni", ha detto Sandu parlando alla stampa dopo aver votato. La Moldova torna al voto oggi, 11 luglio, per le elezioni parlamentari anticipate dopo la crisi politica dovuta alle dimissioni dell'ex premier Ion Chicu, rassegnate lo scorso dicembre. Passaggio a cui non è seguita poi la formazione di un nuovo governo nei tre mesi successivi, come previsto dalla legge moldava. Per questo motivo la Corte costituzionale del Paese ha stabilito lo scorso 15 aprile che c'erano le condizioni che giustificavano lo scioglimento del Parlamento. Il 28 aprile la presidente Maia Sandu ha quindi firmato il decreto di scioglimento del Parlamento. Sono 20 i partiti in corsa per i 101 seggi a disposizione. Secondo gli ultimi sondaggi sono due i partiti più quotati per entrare nell'Assemblea nazionale di Chisinau: Il Partito d'azione e solidarietà (Pas) fondato nel 2015 dalla stessa Sandu e ora guidato da Igor Grosu e la coalizione elettorale formata dal Partito socialista della Moldova (Psrm) e dal Partito comunista (Pcrm). De forze politiche rivali, la prima pro-europeista e la seconda filo russa, sono quelle più sicure di superare la soglia di sbarramento che si attesta al 5 per cento. Il partito Nostru di Renato Usatii, vera novità delle elezioni presidenziali dello scorso novembre, potrebbe ottenere poco più del 5 per cento, ma meno del 7 per cento per richiesto per l'ingresso in Parlamento delle coalizioni pre-elettorali. (Rob)