Medio Oriente: primo contatto telefonico tra re Abdullah II di Giordania e nuovo presidente di Israele Herzog

- Il re di Giordania Abdullah II ha ricevuto ieri una telefonata dal nuovo presidente israeliano, Isaac Herzog, con il quale ha parlato degli sforzi di pace in Medio Oriente. Secondo l'agenzia di stampa statale giordana "Petra", Abdullah "ha sottolineato l'importanza di lavorare per una pace giusta e globale" tra Israele e palestinesi "sulla base della soluzione dei due Stati". Il re di Giordania, dove circa la metà dei 10 milioni di abitanti è di origine palestinese, ha detto a Herzog che la strada per una pace duratura nella regione passa per la creazione di uno Stato palestinese indipendente. Herzog, che mercoledì 7 luglio ha prestato giuramento come presidente di Israele, ha twittato di aver sottolineato "l'importanza delle relazioni strategiche tra i nostri Paesi". "Ho detto a Sua Maestà che intendo lavorare per rafforzare i legami", ha aggiunto Herzog. Il contatto telefonico arriva dopo che Israele e Giordania hanno raggiunto un accordo per la vendita, a parte dello Stato islamico, di una quantità d'acqua senza precedenti al regno arabo, pari a 50 milioni di metri cubi d'acqua. La Giordania è uno dei paesi più poveri di acqua al mondo e gli esperti affermano che il Paese è alle prese con una delle siccità più gravi della sua storia. L'ufficio di Herzog ha dichiarato in una nota che Abdullah "ha espresso soddisfazione dopo il ritorno delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi sul loro corretto percorso". Il presidente israeliano ha affermato di voler rafforzare i legami economici e turistici tra i due Paesi. Le relazioni tra Giordania e Israele, che hanno un firmato trattato di pace del 1994, sono diventate tese sotto l'ex primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Quest'ultimo è stato sostituito il mese scorso da Naftali Bennett, la cui coalizione ha posto i buoni rapporti con Amman come una priorità di politica estera. (Res)