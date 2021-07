© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei sondaggi sono ultimo in classica", ha constatato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di "Agenda" su Sky Tg24. "Su l'essere il più impopolare me la batto con uno come D'Alema", ha aggiunto per poi concludere: "A D'Alema dico che la politica non si fa con i 'like', ma con leggi, emendamenti e studiando i dossier". (Rin)