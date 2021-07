Roma: controlli alla Torre R10 di Tor Bella Monaca, un arresto e tre denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli dei carabinieri ieri alla Torre R10 del quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. Il bilancio dell’operazione è di una persona arrestata e altre 3 denunciate. In manette è finito un romano di 54 anni, con precedenti, dopo essere stato trovato in possesso di 80 dosi di hashish e 370 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività di spaccio.La rete di controlli, inoltre, ha portato all’individuazione dell'appartamento occupato da una coppia di romani con precedenti, lui di 59 anni sottoposto all’obbligo di firma, lei di 54 anni agli arresti domiciliari. I militari li hanno sorpresi subito dopo aver consumato del crack e, considerata la situazione, hanno esteso le verifiche: in casa sono state rinvenute e sequestrate alcune dosi di hashish e circa 300 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio di droga. Infine un romano di 47 anni, con precedenti e sottoposto a sorveglianza speciale, è stato denunciato per aver violato le prescrizioni del provvedimento adottato nei suoi confronti, essendosi intrattenuto in un bar della zona con numerosi pregiudicati. Nello stesso contesto è stata segnalata una ragazza di 24 anni, sorpresa in possesso di una modica quantità di cocaina. (Rer)