Bosnia: oggi commemorazione genocidio di Srebrenica, assenti esponenti del governo serbo

- Si svolgono oggi le cerimonie di commemorazione del 26mo anniversario del genocidio di Srebrenica, nel quale tra l'11 e il 19 luglio furono massacrati oltre 8 mila musulmani bosniaci durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. La commemorazione centrale si terrà al Cimitero memoriale di Potocari, alle porte di Srebrenica, dove saranno sepolti i resti di 19 vittime bosniache identificate a Srebrenica nel corso degli anni. Alle commemorazioni parteciperà una delegazione della Repubblica Srpska (l'entità serba della Bosnia-Erzegovina) mentre non ci saranno esponenti del governo di Belgrado. Alla commemorazione di Potocari parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, nonché il vicepremier Dritan Abazovic, il quale è arrivato a Sarajevo giovedì scorso accompagnato dal ministro degli Esteri, Djordje Radulovic. Nella giornata di venerdì ha incontrato due dei tre esponenti della tripartita bsoniaca, il musulmano Sefik Dzaferovic e il croato Zeljko Komsic. Il presidente di turno ed esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik, ha fatto sapere invece che non avrebbe ricevuto Abazovic, il cui Paese ha approvato recentemente una risoluzione che stabilisce che a Srebrenica è avvenuto un genocidio. In Montenegro si è infatti aperta una crisi nella maggioranza dopo che lo scorso 17 giugno i deputati hanno votato a favore della rimozione del ministro della Giustizia, Vladimir Leposavic, che aveva dichiarato nei mesi scorsi che avrebbe riconosciuto un avvenuto genocidio a Srebrenica solo dopo "che sarà inequivocabilmente stabilito". (segue) (Seb)