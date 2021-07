Bosnia: oggi commemorazione genocidio di Srebrenica, assenti esponenti del governo serbo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione approvata dal Montenegro sul genocidio a Srebrenica "non è una condanna per nessun Paese o popolo", ha affermato nei giorni scorsi il procuratore capo del Meccanismo residuale dell'Aia, Serge Brammertz. "Voglio congratularmi con il Parlamento del Montenegro per questo passo, che non è ostile a nessuno, a nessun Paese, a nessun Parlamento o governo, ma è semplicemente ciò che le vittime meritano", ha detto il capo procuratore dell'Aia. Secondo Brammertz, glorificare i criminali di guerra e negare i crimini "è una situazione assolutamente inaccettabile". A proposito della recente sentenza contro l'ex generale bosniaco Ratko Mladic, Brammertz ha affermato che esistono sono ancora molti casi di crimini di guerra non risolti sul territorio dell'ex Jugoslavia. La Corte d'appello del Meccanismo residuale dell'Aia ha confermato l'8 giugno la sentenza in primo grado all'ergastolo per Ratko Mladic. I giudici hanno rigettato i ricorsi presentati sia dall'accusa che dalla difesa alla sentenza di primo grado. Mladic è stato condannato in primo grado per 10 degli 11 capi d'accusa presentati. La prima sentenza motivava la condanna all'ergastolo con il fatto che Mladic ha "contribuito in modo significativo alla perpetrazione del genocidio di Srebrenica e di altri crimini di guerra commessi sul territorio della Bosnia Erzegovina". (segue) (Seb)