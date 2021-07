Bosnia: oggi commemorazione genocidio di Srebrenica, assenti esponenti del governo serbo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversa la posizione del rappresentante degli Stati Uniti, che ha espresso soddisfazione per la condanna all'ergastolo confermata ieri in appello per Ratko Mladic. "Oggi è un giorno storico, Mladic è stato condannato. Trent'anni fa, lui ei suoi sostenitori hanno iniziato una campagna di pulizia etnica, e ricordiamo in particolare i giorni in cui sono entrati a Srebrenica. Siamo soddisfatti del lavoro del Meccanismo internazionale", ha detto il rappresentante degli Stati Uniti aggiungendo che il suo Paese è "deluso" per il fatto che la Serbia non ha adempiuto ai suoi obblighi verso il Tribunale internazionale. "Siamo profondamente delusi per il fatto che la Serbia non ha adempiuto ai suoi obblighi e non ha arrestato due persone per aver intimidito i testimoni. La Serbia è membro dell'Onu e, in quanto Paese con importanti obblighi internazionali, è tenuta a cooperare con il Meccanismo. Quell'ostruzione della Serbia ostacola il lavoro del Meccanismo e gli Stati Uniti chiedono alla Serbia di arrestare senza indugio i ricercati", ha affermato il rappresentante degli Stati Uniti. All'inizio della seduta il presidente del Meccanismo residuale dell'Aia, Carmel Agius, ha definito la condanna in appello a Mladic come il "massimo risultato". "Il Meccanismo ha fatto un altro passo verso la finalizzazione del lavoro", ha detto Agius aggiungendo che "il verdetto finale contro Mladic invia un messaggio forte alle vittime che gli autori di crimini orribili alla fine saranno assicurati alla giustizia, indipendentemente dalla loro posizione". (segue) (Seb)