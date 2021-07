Bosnia: oggi commemorazione genocidio di Srebrenica, assenti esponenti del governo serbo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso termine "genocidio" per i fatti di Srebrenica è stato oggetto di numerosi contrasti negli ultimi anni in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'8 luglio del 2015 una bozza di risoluzione preparata dal Regno Unito mirava a far riconoscere a livello internazionale il termine "genocidio" per i fatti di Srebrenica. La bozza, presentata al Consiglio di sicurezza dell'Onu, non è stata approvata a causa del veto posto dalla Russia. Senza il veto il testo sarebbe passato con 10 voti a favore su 15. Quattro Paesi si sono astenuti, ovvero Cina, Venezuela, Angola e Nigeria. L'allora ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Vitalij Curkin, ha dichiarato nel corso della seduta che la Russia è contraria al documento in quanto porterebbe soltanto ad un aumento delle tensioni nei Balcani. (Seb)