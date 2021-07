Roma: Raggi, riqualificate altre due aree ludiche per bambini nel IV Municipio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Restituiamo ai bambini romani altre due aree ludiche. Si tratta degli spazi gioco situati nel parco Aqua Virgo e in via Pescosolido, entrambi nel IV Municipio, recentemente riaperti al pubblico". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Nella prima, completamente riqualificata - aggiunge -, abbiamo installato altalene, scivoli, torrette e una nuova pavimentazione antitrauma realizzando un nuovo spazio accogliente e sicuro. Nel giardino di via Pescosolido, invece, sono stati montati alcuni giochi nuovi, tra cui due sedili a cestino per i più piccoli, per consentire ai tanti bambini di ogni età che vi si ritrovano di divertirsi insieme all’aperto. Per riqualificare e mettere in sicurezza le aree ludiche, abbiamo investito oltre 4,5 milioni di euro. I bambini - conclude Raggi - hanno diritto al gioco e questi spazi all’aperto, nei giardini di quartiere, sono luoghi fondamentali per la loro crescita. Lavoriamo per renderli sempre più belli e sicuri". (Rer)