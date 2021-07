G20: Visco, cambiamento climatico è fenomeno globale al centro della nostra agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I limiti alla crescita economica non derivano esclusivamente dalla disponibilità di risorse, ma anche dalla scarsa capacità dell’atmosfera di assorbire le emissioni: è per questo motivo che la presidenza italiana del G20 ha messo il cambiamento climatico al centro della propria agenda. Così il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, durante la Conferenza internazionale di Venezia sul cambiamento climatico organizzata nel quadro del G20 Finanze in corso nel capoluogo veneto. “Dobbiamo capire i prossimi passi da fare per arrestare questo processo di portata globale, che è fuori dalla portata dei mercati e dei singoli paesi”, ha detto. (Res)