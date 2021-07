G20: Georgieva (Fmi) su prezzo carbonio, correzione a frontiere è misura protezionistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni internazionali si stanno coordinando attivamente per definire le misure da attuare per tagliare le emissioni sulla base delle disposizioni dell’Accordo di Parigi, anche se è importante capire che il nostro impegno dovrà andare anche oltre. Così la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, durante la Conferenza internazionale di Venezia sul cambiamento climatico organizzata nel quadro del G20 Finanze in corso nel capoluogo veneto. “Dobbiamo poi capire che raggiungere questi obiettivi non sarà possibile senza meccanismi che stabiliscano un prezzo minimo per il carbonio: una correzione alle frontiere sarebbe una soluzione protezionistica”, ha detto. (Res)