Roma: è ai domiciliari ma estorce denaro a un conoscente, in carcere 35enne

- I carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 35enne del posto, pluripregiudicato e già agli arresti domiciliari, con l’accusa di estorsione. L’uomo, nonostante le restrizioni cui era sottoposto, aveva più volte minacciato telefonicamente un 31enne costringendolo a corrispondergli somme di denaro e altri beni con modi che, nel tempo, stavano diventando sempre più insistenti e aggressivi. Dopo l’ennesima telefonata ricevuta, con la solita richiesta di denaro, disperato di fronte alle richieste sempre più esose dell’estorsore, il 31enne ha finalmente deciso di chiedere aiuto ai carabinieri, i quali hanno immediatamente organizzato un servizio di osservazione in occasione dell'appuntamento preso dai due per la consegna del denaro, e hanno arrestato l’estorsore. Il 35enne è stato trasferito nel carcere di Perugia, così come disposto dall’autorità giudiziaria. (Rer)