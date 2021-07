Ue: sottosegretario Amendola, a Fossoli le radici d’Europa contro ogni forma di odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Fossoli l’Europa unita ricorda la propria ragion d’essere e le sue radici. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, in occasione della commemorazione dell'eccidio commesso il 12 luglio di 77 anni fa nel campo di concentramento di Fossili, frazione di Carpi, quando furono uccisi 67 prigionieri politici. "Trovarsi nell’ex campo di concentramento, oggi, è un dovere al contempo istituzionale e morale. Ringrazio la presidente (della Commissione europea) Ursula von der Leyen e il presidente (del Parlamento europeo) David Sassoli per aver voluto commemorare qui, insieme, l’eccidio commesso il 12 luglio di 77 anni fa quando furono uccisi 67 prigionieri politici provenienti dalle diverse anime della Resistenza al nazifascismo. L’eredità che quei martiri ci lasciano in testimone consiste nel tenere sempre alta la guardia di fronte a ogni manifestazione di odio e discriminazione che avviene nei nostri territori e intorno a noi. Oggi, uniti nell’uscire dalla crisi, non dimentichiamo mai qual è il cemento su cui si è costruito l’edificio europeo”, ha dichiarato Amendola nell’ex campo di concentramento di Fossoli. (Res)