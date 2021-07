Lavoro: Fornaro (Leu), ripartire con i lavoratori e non con i prenditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "deve ripartire dalla coesione sociale e dalle fondamenta della Costituzione che non a caso all'art.1 ci ricorda che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. Nessuno disconosce gli effetti negativi della crisi in alcuni settori produttivi, ma il comportamento di alcuni prenditori - certa gente non merita la definizione di imprenditore - è inaccettabile e necessita di un pronto intervento del governo. Per questo abbiamo presentato due interrogazioni sia sulla Gianetti di Ceriano Laghetto e della Gkn di Campi Bisenzio". Lo afferma in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, in riferimento alle recenti vicende della Gianetti di Ceriano Laghetto e della Gkn di Campi Bisenzio. La lavoratrici e i lavoratori "non possono essere trattati come merce, privando loro della dignità e dei loro diritti. Perché licenziare in quel modo, perché farlo quando vi è la possibilità della Cassa integrazione a carico dello Stato per tredici settimane? Per ripartire l'Italia ha bisogno di imprenditori veri e non di prenditori senza scrupolo; e soprattutto di coesione sociale e di macelleria sociale", conclude.(Com)