G20: Yellen, all’Eurogruppo spiegherò perché tassazione minima è nell’interesse di tutti

- Non vedo l’ora di incontrare i ministri delle Finanze dell’Eurogruppo domani: crediamo che l’accordo sulla tassazione minima globale sia nell’interesse di tutta l’Unione e del mondo in generale, e farò del mio meglio per spiegare ai Paesi ancora dubbiosi le nostre motivazioni. Lo ha detto la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa organizzata stamattina nel quadro del G20 Finanze in corso a Venezia. (Res)