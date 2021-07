Bulgaria: i cittadini tornano alle urne dopo tre mesi per le elezioni parlamentari, resta clima d’incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6,7 milioni i cittadini bulgari che si recheranno alle urne oggi, 11 luglio, per la seconda volta in tre mesi per le elezioni parlamentari. Le nuove consultazioni anticipate, che eleggeranno i 240 membri del Parlamento di Sofia, sono state indette dopo che il partito di centrodestra Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) dell'ex primo ministro Bojko Borisov non è riuscito a formare una coalizione di governo dopo il voto dello scorso aprile. In quell’occasione il Gerb è stato il partito più votato con il 26 per cento dei consensi, una quota insufficiente per governare in autonomia. Anche i partiti di opposizione, tuttavia, non hanno raggiunto un accordo per costituire un esecutivo, uno sviluppo che ha reso inevitabile la decisione di indire nuove elezioni. Borisov, dopo l’incapacità di formare una coalizione di governo, ha lasciato l’incarico a favore di un governo provvisorio presieduto dall’ex generale dell’esercito, Stefan Janev, incarico di guidare il Paese a nuove consultazioni. I cittadini bulgari potranno esprimere la propria preferenza nei quasi 12 mila seggi elettorali e attraverso il voto elettronico. Le urne saranno aperte dalle 7 del mattino e si chiuderanno alle 20 di sera (rispettivamente le 6 e le 19 in Italia); i seggi all'estero rispetteranno gli stessi orari. (segue) (Seb)