Bulgaria: i cittadini tornano alle urne dopo tre mesi per le elezioni parlamentari, resta clima d’incertezza (2)

- Rispetto ad aprile, il sostegno del Gerb dovrebbe diminuire di diversi punti percentuali a favore dello schieramento C’è un popolo come questo (There are such people-Itn) del conduttore televisivo, Slavi Trifonov. Considerata una forza antisistema, Itn stando a un sondaggio di Alpha Research pubblicato all'inizio di questa settimana dovrebbe vincere le elezioni con il 21,8 per cento dei voti, superando di misura il partito dell’ex premier Borisov che si fermerebbe al 21,5 per cento. L’erosione dei consensi a favore del Gerb è stata un fenomeno costante dalla scorsa estate, quando sono iniziate delle proteste di massa antigovernative che accusavano Borisov di aver favorito la diffusione della corruzione e l'indebolimento dello stato di diritto. Che la corruzione sia un problema in Bulgaria è un fatto che sembra corroborato anche dai dati di Transparency International classifica il Paese come quello con il tasso più elevato di corruzione fra i 27 Paesi membri dell’Ue. (segue) (Seb)