Bulgaria: i cittadini tornano alle urne dopo tre mesi per le elezioni parlamentari, resta clima d’incertezza (3)

- Borisov, al potere in Bulgaria a fasi alterne dal 2009, è stato accusato di favorire alcuni oligarchi e imprese vicine al suo partito e di collusione con il procuratore generale, Sotir Tsatsarov, per fare pressione su politici e influenti sostenitori dell'opposizione. L’ex premier ha sempre negato le accuse e ha tentato di placare le proteste antigovernative in vari modi: attraverso un rimpasto di governo; proponendo delle modifiche costituzionali; e, infine, promettendo prima del voto dello scorso aprile che non si sarebbe riproposto per l’incarico di primo ministro anche in caso di vittoria del Gerb. Tentativi tutti inutili, che non hanno convinto i manifestanti e non sono riusciti ad arginare un drastico calo delle preferenze per il partito di centrodestra. Oltre a Gerb e Itn, tuttavia, altre forze politiche corrono alle parlamentari di domani: Alpha Research indica il Partito socialista (Bsp) al terzo poto nei consensi con una proiezione del 16,4 per cento. Più staccati Bulgaria democratica – una coalizione di partiti liberali che propongono alcune riforme radicali – e dal Movimento per i diritti e le libertà (Dps), formazione centrista legato alla minoranza turca in Bulgaria. In coda In piedi! Via la Mafia, una coalizione di partiti anticorruzione, che otterrà il 5,4 per cento dei voti, superando lo sbarramento del 4 per cento previsto dal sistema elettorale bulgaro. (segue) (Seb)