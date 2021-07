Bulgaria: i cittadini tornano alle urne dopo tre mesi per le elezioni parlamentari, resta clima d’incertezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi osservatori ritengono che Itn, Bulgaria democratica e In piedi! Via la Mafia dovrebbero riuscire a raggiungere un accordo di coalizione. Sono i tre partiti che hanno sostenuto con più forza le proteste dello scorso anno, ma difficilmente riusciranno a ottenere i consensi necessari per una maggioranza parlamentare e dovranno fare affidamento su un quarto partito per formare un governo. L’opzione più percorribile, seppur complessa, è un’alleanza con il Partito socialista, mentre sarebbe più difficile trovare un’intesa con i centristi del Dps. Non si può escludere, in Bulgaria è già accaduto, un governo di minoranza che proceda con il sostegno esterno dei socialisti. Questo scenario, certamente, non è il più auspicabile viste le sfide che attendono il nuovo esecutivo: rafforzare l'indipendenza della magistratura; proteggere le procure dalle interferenze politiche; e rafforzare un'economia già fragile e duramente colpita dalla pandemia di Covid-19. Con obiettivi di questa portata, un governo di minoranza rischia di avere margini di manovra limitati. (Seb)