Terrorismo: arrestato in Italia un marocchino combattente dello Stato islamico

- Un latitante marocchino di 29 anni, considerato un pericoloso combattente dello Stato islamico (Is), è stato arrestato dalla Polizia di Stato in località Lago, in provincia di Salerno, dopo un’ approfondita attività di ricerca effettuata dalle Digos di Napoli e Salerno. L’arresto è avvenuto giovedì 8 luglio in stretto coordinamento con la Direzione generale per la sorveglianza del territorio del Marocco (Dgst) del Marocco. L'uomo è accusato di “associazione a delinquere finalizzata alla preparazione ed alla commissione di atti di terrorismo, detenzione illegale di armi da fuoco, attività collettiva avente fine di attentare l’ordine pubblico e raccogliere fondi per il finanziamento di atti di terrorismo”, spiega la Polizia in un comunicato. L’uomo occupava incarichi di responsabilità in seno all’organizzazione terroristica sulla scena siriana-irachena, secondo quanto riportato dalla Dgst. (segue) (Res)