Terrorismo: arrestato in Italia un marocchino combattente dello Stato islamico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una articolata attività di osservazione, controllo e pedinamento, integrata dall’impiego di rilevanti apparecchiature tecniche del Servizio di Polizia scientifica della Direzione centrale anticrimine italiana, l’uomo è stato individuato in prossimità di un bar insieme ad altri cittadini extra comunitari. Il cittadino marocchino, a carico del quale risultano segnalazioni in banca dati Schengen inserite da Spagna e Francia, era già emerso alla attenzione del comparto sicurezza nel 2018, in quanto segnalato dall’intelligence quale combattente jihadista recatosi nel 2012 in Siria per partecipare al conflitto nelle fila del fronte Al Nusra e successivamente dello Stato Islamico, nel cui ambito avrebbe ricoperto la carica di responsabile militare. Attualmente il predetto si trova detenuto presso la Casa circondariale di Salerno, in attesa del perfezionamento della procedura per l’estradizione. (segue) (Res)