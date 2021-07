Terrorismo: arrestato in Italia un marocchino combattente dello Stato islamico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinamento in materia di sicurezza e lo scambio di informazioni e intelligence tra i servizi della Dgst e gli omologhi italiani hanno permesso di localizzare e arrestare l’indagato, noto come il nome di "Abi al Barae", in Italia, che è riuscito ad entrare illegalmente in Europa dai luoghi di combattimento sotto il controllo dello Stato islamico, precisa la Dgst in un comunicato. Il cittadino marocchino arrestato è oggetto di un mandato d’arresto internazionale emesso dalle autorità giudiziarie marocchine, dopo ricerche e indagini condotte dall’Ufficio centrale d’inchiesta giudiziaria del Marocco (Bcij), che fa parte della Dgst, con diverse persone rientrate dalle scene di combattimento sotto il controllo dell’Is, hanno rivelato che l’indagato occupava importanti posti di responsabilità in seno al cosiddetto “califfato”. (segue) (Res)