Terrorismo: arrestato in Italia un marocchino combattente dello Stato islamico (4)

- L’arresto si inserisce nel quadro degli sforzi compiuti dai servizi della Dgst per lottare contro i pericoli della minaccia terroristica a livello internazionale e la caccia alle persone ricercate in casi di terrorismo e di estremismo. L'arresto è inoltre coronato dal coinvolgimento serio e attivo dei servizi di sicurezza marocchini negli sforzi internazionali per far fronte alla minaccia terroristica. Il comunicato conclude che è in corso un coordinamento tra l’Ufficio centrale nazionale, che fa capo alla Direzione generale per la sicurezza nazionale (Ufficio di Interpol a Rabat), le autorità giudiziarie marocchine e i loro omologhi italiani, al fine di accelerare l’invio del fascicolo di estradizione dell’interessato attraverso i canali ufficiali abituali. (Res)