G20: Yellen, cancellare tasse digitali discriminatorie per aziende Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto nel quadro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) richiede ai paesi aderenti di cancellare le forme di tassazione digitale che sono discriminatorie per le aziende statunitensi. Così la segretaria al Tesoro statunitense, Janet Yellen, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa organizzata stamattina nel quadro del G20 Finanze in corso a Venezia. “Sulle modalità, spetta alla Commissione e ai singoli paesi europei stabilire come muoversi: in ogni caso chiunque abbia aderito ha concordato sulla necessità di rimuoverle”, ha detto. (Res)