Moldova: oggi le elezioni parlamentari anticipate, previsto scontro tra Pas e sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancate le polemiche in Moldova sull'organizzazione dei seggi elettorali. La Commissione elettorale centrale della Moldova ha respinto l'iniziativa del Pas per impedire il trasporto dei cittadini ai seggi il giorno delle elezioni. Pas ha proposto che nell'orario riservato alle votazioni, ovvero tra le ore 7 e le 21 venga consentita la circolazione sul territorio del Paese solo di veicoli la cui capacità di trasporto non superi le 8 persone e il trasporto di passeggeri su strada su rotte regolari operanti in conformità con la legislazione della Moldova. In pratica il partito della presidente Sandu ha sollevato l'annosa questione dei cosiddetti "viaggi elettorali", ovvero gruppi di votanti trasportati al seggio in cambio del voto. Inoltre la Corte d'appello di Chisinau ha deciso di ridurre il numero dei seggi elettorali per gli elettori della Transnistria, da 41 a 12. La regione separatista filorussa della Moldova orientale è da sempre un ago della bilancia per gli esiti del voto, dal momento che storicamente la regione orienta il suo voto a favore dei socialisti dell'ex presidente Igor Dodon e delle forze vicine a Mosca, che ha detto che seguirà da vicino lo svolgimento delle elezioni criticando gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'Ue che hanno fatto dichiarazioni e commenti contrari alle forze di opposizione. (segue) (Rob)