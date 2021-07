Moldova: oggi le elezioni parlamentari anticipate, previsto scontro tra Pas e sinistra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Partito democratico, criticato da Bruxelles quando era al potere per la violazione dei principi democratici, promette di garantire l'irreversibilità del cammino verso l'integrazione europea e il Partito ecologista verde vuole che l'adesione all'Ue sia dichiarata un obiettivo nazionale. Il Partito delle regioni considera invece il mantenimento delle relazioni con la Russia una delle sue principali priorità politiche. Altri candidati propongono azioni più radicali. L'Alleanza per l'Unione dei Romeni e il Partito dell'Unità nazionale sono a favore dell'unione della Moldova con la Romania. D'altra parte, l'obiettivo principale del Partito dei Patrioti della Moldova è organizzare un referendum per l'annessione della Moldova alla Federazione Russa. Nel campo della sicurezza alcuni partiti, come il Partito democratico e il Partito ecologista verde, sono favorevoli ad approfondire la cooperazione con la Nato. Altre formazioni, come Becs o il Congresso civico, puntano a rafforzare lo status di neutralità della Moldova. Il Partito democratico promette anche di aumentare il bilancio della difesa al 2 per cento del Pil. Alcuni candidati alle elezioni hanno in programma di evacuare le truppe militari russe dalla regione della Transnistria. (Rob)