Libia: Consiglio presidenziale potrebbe decidere unilateralmente il quadro per le elezioni

- Il Consiglio presidenziale della Libia potrebbe decidere unilateralmente la base costituzionale per le elezioni di dicembre se il Foro di dialogo politico libico (Lpdf) dovesse tergiversare ulteriormente. Lo ha rivelato ieri il vice presidente libico, Moussa al Kuni, esponente della regione meridionale del Fezzan, in un’intervista alla versione in arabo dell’emittente televisiva britannica “Bbc”. Kuni ha spiegato di aver presentato una proposta al riguardo alla Corte suprema, al Consiglio giudiziario supremo, all’Alta commissione elettorale nazionale e alla Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Il politico libico ha parlato di “ultima risorsa” per salvaguardare il voto fissato il 24 dicembre, dicendosi consapevole che una tale scelta potrebbe causare ulteriori divisioni tra i libici. Kuni, del resto, ha accusato tutte le parti libiche di ostacolare qualsiasi consenso e compromesso sulla base costituzionale per le elezioni. Secondo l’analista Jalel Harchauoi, research fellow del think tank olandese Clingendael Institute, la misura evocata da Kuni equivale all’utilizzo di “un bazooka” nella crisi politica libica. (Lit)