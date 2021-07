Business news: Taiwan, esportazioni record nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan nel secondo trimestre sono state pari a 108,97 miliardi di dollari statunitensi, un importo trimestrale record. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze. "Non solo è stato il record trimestrale, ma è stata anche la prima volta che le esportazioni trimestrali di Taiwan hanno superato i cento miliardi di dollari Usa", ha sottolineato il ministero. Secondo i dati ministeriali, a giugno le esportazioni di Taiwan sono aumentate del 35,1 per cento rispetto all'anno precedente, con 36,65 miliardi di dollari. È stato il dodicesimo mese consecutivo di crescita, contestuale alla ripresa registrata negli Stati Uniti, in Europa e a livello globale. (segue) (Cip)