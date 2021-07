Business news: Cina, misure antitrust applicate ad Ant Group saranno estese ad altre società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure antimonopolio applicate al gigante dell'e-commerce Ant Group saranno altre società di servizi di pagamento attive in Cina. Lo ha reso noto la banca centrale di quel Paese. Lo scorso novembre le autorità finanziarie cinesi hanno sospeso la quotazione di Ant Group, una operazione del valore stimato in 37 miliardi di dollari, a causa delle crescenti preoccupazioni sulle banche che utilizzano piattaforme tecnologiche di terze parti come Ant per la sottoscrizione di prestiti. I regolatori cinesi, guidati dalla banca centrale, ad aprile hanno imposto un'ampia ristrutturazione al colosso tecnologico, costringendolo a trasformarsi in una holding finanziaria e a tagliare i collegamenti tra la sua app di pagamenti Alipay e le altre sue attività. "Il comportamento monopolistico non esiste solo nel Gruppo Ant, ma anche in altre istituzioni", ha detto Fan Yifei, vicegovernatore della Banca popolare cinese (Pboc). (Cip)