Business news: Corea del Sud, tre giorni dedicati al design italiano contemporaneo a Seul

- La Corea del Sud dedica tre giorni al design italiano contemporaneo: in occasione della quinta edizione dell'Italian design day 2021, in programma dal 21 al 23 luglio a Seoul, il cartellone di eventi organizzato dall'ambasciata d’Italia a Seoul, dall’Istituto italiano di cultura e dall'Agenzia Ice è ricco e variegato con la partecipazione dell'architetto Giulio Cappellini quale ambasciatore Idd 2021 per la Corea ed esponenti di spicco della scena del design e dell'architettura locale. Nel quadro epidemiologico coreano i tre seminari previsti saranno organizzati in formato "ibrido", con diretta streaming online e partecipazione di relatori anche online. La seconda giornata vede protagonisti i designer del futuro con una presentazione del progetto "Keener", lanciato lo scorso anno da un collettivo di giovani architetti e designer coreani che si sono formati in Italia. I Design days in Corea si chiudono con la presentazione dei pezzi che la Korea Craft and Design Foundation porterà al Fuori Salone, occasione per promuovere la kermesse ufficiale del Salone del Mobile. (Res)