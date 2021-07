Business news: India, Fitch abbassa stima crescita annuale dal 12,8 al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha corretto al ribasso, al dieci per cento, le previsioni di crescita dell’India per l’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile. La correzione è dovuta al rallentamento della ripresa causato dalla seconda grave ondata dell’epidemia di coronavirus e, in particolare, dal lieve peggioramento delle prospettive per il settore bancario; tuttavia l’avanzamento della vaccinazione dovrebbe sostenere l’incremento dell’attività d’impresa e il miglioramento della fiducia. A marzo Fitch, nel suo“Global Economic Outlook” (Geo), aveva prospettato una crescita del 12,8 per cento, superiore all’undici per cento stimato a gennaio. La nuova previsione dell’agenzia di rating è migliore di quella della Banca mondiale, che ad aprile ha abbassato la sua stima dal 10,1 all’8,3 per cento. (Inn)