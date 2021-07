Business news: Cina, autorità di controllo blocca app Didi per violazioni privacy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore informatico cinese ha ordinato ad alcune piattaforme online di rimuovere l'app per i servizi di trasporto Didi Chuxing, a causa di segnalazioni confermate di "gravi violazioni della legge e dei regolamenti" nella raccolta e nell'uso di informazioni personali. Lo ha reso noto l'Ufficio di revisione della sicurezza informatica cinese, dopo aver invitato la società Didi Chuxing a rettificare i regolamenti per garantire la sicurezza delle informazioni personali degli utenti. La società ha risposto promettendo il rigoroso rispetto dei requisiti e miglioramenti per un servizio sicuro. Intanto Didi, a cui è stata interrotta la registrazione di nuovi utenti, verrà rimossa dagli app store per la mancata conformità con le regole pertinenti, ha confermato la società in una nota. (Cip)