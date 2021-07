Business news: Libano: crisi del pane è in fase di riassorbimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del sindacato nazionale dei panificatori del Libano, Ali Ibrahim, ha dichiarato che la crisi del pane è in “fase di riassorbimento”. Secondo Ibrahim, la penuria di olio combustibile che ha fatto temere per la produzione del pane sta migliorando dopo che la raffineria di petrolio di Zahrani, nel sud del Paese, ha ricominciato a fornire carburante. “D’ora in poi deve essere data priorità ai settori vitali per la società libanese, come quello delle panetterie”, ha dichiarato il responsabile del sindacato, che ha ringraziato l’esercito per aver fornito alle panetterie di Beirut le quantità sufficienti di olio combustibile per portare avanti la produzione di pane. In un Paese che sta attraversando una grave crisi socio-economica, il ministero dell’Economia aveva aumentato per due volte il prezzo del pane la scorsa settimana a causa di altrettanti aumenti consecutivi dei prezzi del carburante. L’aumento del prezzo del pane era legato anche alla decisione della Banca centrale del Libano (Bdl) di interrompere i sussidi per lo zucchero, un ingrediente utilizzato nella preparazione del pane, facendo lievitare i costi di produzione. Il prezzo del pane in Libano è fissato dal ministero dell'Economia secondo diversi parametri, tra cui il prezzo del grano, del carburante, dello zucchero e del lievito. (Lib)