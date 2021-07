Business news: Libia, società algerina avvia costruzione di una centrale elettrica a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società algerina per la produzione di elettricità Spe (filiale di Sonelgaz) ha avviato la costruzione in Libia di una centrale elettrica, che dovrebbe essere completata nell’arco di due mesi. “Dalla scorsa settimana le squadre di Spe hanno preso in carico il trasferimento di otto turbine per la costruzione di una centrale da 160 megawatt a Tripoli, nel quadro di un piano di urgenza per dare sollievo alla rete libica in vista dell’estate 2021”, ha detto all’agenzia di stampa ufficiale “Aps” Sabri Lezhari, presidente e direttore generale di Spe. Nel quadro di questo progetto è previsto il trasporto di turbine a gas mobili già utilizzate nella centrale di El Oued e Boufarik, a sud di Algeri, acquisite nel 2014, ha aggiunto il dirigente. “Dato l’eccesso registrato in termini di produzione a livello nazionale, il trasferimento di queste turbine nel quadro di un contratto di locazione è diventato possibile e rappresenta un’opportunità eccellente per la nostra società”, ha proseguito. La sollecitazione è giunta “a seguito dell’esperienza di successo dell’intervento effettuato da squadre della Spe nell’ottobre 2020, che aveva permesso la riattivazione della centrale di Khoms”, ha aggiunto Lezhari. Attualmente i team della società algerina si trovano sul posto e garantiscono assistenza, sostegno e formazione al personale della Compagnia generale dell’elettricità libica (Gecol). (Ala)