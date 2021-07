Business news: il 9 luglio riunione ministeriale Sadc su settore dei trasporti e delle comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc) hanno partecipato il 9 luglio alla riunione del Comitato congiunto dei ministri dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'informazione per discutere dei progetti da sviluppare nel settore delle infrastrutture a livello regionale. Lo riferisce la Sadc in un comunicato, precisando che la riunione ministeriale è preceduta da quella degli alti funzionari, in programma dal 6 all'8 luglio. Nel settore dei trasporti, i ministri esamineranno e discuteranno in primo luogo le relazioni dei tre diversi comitati Sadc per l'aviazione civile, il trasporto stradale e le ferrovie. La discussione mira ad accelerare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, ad armonizzare le leggi, i regolamenti e gli standard sui trasporti, oltre che a lavorare per la liberalizzazione del settore. I ministri discuteranno inoltre di questioni volte a garantire tecnologie dell'informazione e della comunicazione avanzate, tra cui gli obiettivi della banda larga fissati dalla Sadc per il 2025 ed il quadro della Sadc per un sistema satellitare condiviso. (Res)