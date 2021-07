Business news: salta la riunione Opec+ di oggi dopo mancato accordo su limiti produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello che formano la cosiddetta alleanza Opec+, guidata da Arabia Saudita e Russia, ha annullato la riunione convocata per il 6 luglio per trovare un accordo sui nuovi limiti alla produzione di petrolio. L'annullamento del vertice avviene dopo che ieri i rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti si sono opposti alla proposta di rimandare di otto mesi una revisione dei limiti alla produzione petrolifera e alla richiesta del ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, di dare prova di “compromesso e razionalità" nel raggiungere al più presto un accordo dopo due giorni di discussioni concluse la scorsa settimana con un nulla di fatto. In base a quanto riferito da fonti vicine al dossier alla stampa internazionale, la riunione di oggi non è stata nemmeno organizzata a seguito del mancato accordo di massimo sugli obiettivi da raggiungere. Gli Emirati in particolare contestano la linea di base a partire dalla quale vengono calcolati i tagli alla produzione e chiedono che questa venga rivista. (Res)