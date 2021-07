Business news: Nigeria, parlamento vota integrazione budget per lotta all'insicurezza e campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Nigeria ha approvato oggi un budget supplementare di circa 2,4 miliardi di dollari per affrontare la crescente insicurezza nel Paese e finanziare la campagna vaccinale contro il Covid-19. Lo ha annunciato il presidente del Senato, Ahmad Lawan, invitando i deputati a rimanere vigili nel monitorare l'uso futuro dei fondi integrati, in un Paese da anni in lotta contro la corruzione. Per Lawan sarà "molto importante" esaminare l'applicazione di questi nuovi fondi come condizione preliminare all'approvazione del disegno di legge del 2022. Il bilancio suppletivo passerà ora al vaglio della camera bassa prima di essere presentato al presidente Muhammadu Buhari per la sua firma. Il parlamento ha inoltre approvato l'indebitamento esterno di circa 6,2 miliardi di dollari attraverso l'emissione di un eurobond. (Res)