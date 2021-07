Business news: Benin non conforme a standard su trasparenza fiscale ma ha compiuto "significativi progressi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Benin non soddisfa ancora i requisiti minimi di trasparenza del budget, ma ha compiuto "significativi progressi" nella sua gestione. Lo afferma nel suo ultimo rapporto sulla trasparenza fiscale il dipartimento di Stato beninese, secondo il quale la valutazione attribuita a Lomè in collaborazione con una rete di Ong internazionali rispetta i requisiti minimi di trasparenza. L'indagine, riferisce "Benin Web Tv", ha preso in considerazione il periodo dal primo gennaio al 31 dicembre dello scorso anno, esaminando fra le altre cose la concreta accessibilità alle informazioni di bilancio e la possibilità di consultare le procedure di appalto, in particolare nel settore estrattivo. I Paesi valutati sono stati classificati in tre gruppi, che vanno dai buoni ai cattivi risultati, compresi quelli che hanno compiuto progressi significativi. Nel rapporto, il Benin è tra i governi valutati nel 2021 come non conforme ai requisiti minimi di trasparenza di bilancio, ma ai quali vengono riconosciuti "progressi significativi" per migliorare la situazione. (Res)