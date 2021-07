Business news: ministro Esteri egiziano, Etiopia ha rifiutato tutte le proposte di sviluppo comune su Diga Rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Etiopia ha bloccato ogni formula di compromesso presentata dai partner internazionali e ha continuato ad adottare posizioni inflessibili, rifiutando i piani per l’istituzione di un fondo comune per le infrastrutture, tra cui la proposta di un finanziamento alla Grande diga della rinascita (Gerd) per trasformarla in simbolo della cooperazione tra i tre Paesi della valle del Nilo: Etiopia, Egitto e Sudan. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, durante una sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite organizzata in concomitanza con la ripresa delle operazioni di riempimento da parte dell’Etiopia del bacino sul Nilo Azzurro. “L'Etiopia ha bloccato ogni formula di compromesso presentata dai partner internazionali e ha continuato ad adottare posizioni inflessibili volte a eludere qualsiasi impegno a proteggere o anche fornire garanzie minime agli interessi di Egitto e Sudan”, ha affermato Shoukry. “Anche i nostri sforzi per generare fiducia sono andati a vuoto. Abbiamo presentato un piano per istituire un fondo comune per le infrastrutture volto ad ampliare gli orizzonti di cooperazione tra i nostri Paesi, abbiamo proposto di contribuire al finanziamento della Gerd per trasformare questa diga in un simbolo di amicizia e fratellanza tra i nostri popoli", ha dichiarato Shoukry. "Abbiamo suggerito di estendere le nostre linee elettriche per dare energia all'Etiopia e fornire assistenza nel suo sviluppo, ma è rimasta inflessibile”, ha detto Shoukry. “Non abbiamo garanzie verificabili in modo indipendente per quanto riguarda la sicurezza e la stabilità strutturale della Gerd. Oltre 150 milioni di persone in Sudan ed Egitto vivranno a valle di una struttura imponente che può contenere fino a 74 miliardi di metri cubi d'acqua senza garanzie sulla sua sicurezza e affidabilità”, ha sottolineato il capo della diplomazia egiziana. (Cae)