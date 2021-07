Business news: ministri Finanze di Ghana, Rdc, Costa d'Avorio e Nigeria chiedono investimenti in Africa per 30 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi ricchi dovrebbero riassegnare tramite il Fondo monetario internazionale (Fmi) almeno 30 miliardi di dollari agli investimenti in Africa per aiutare i Paesi in via di sviluppo a combattere gli effetti del Covid-19 e del cambiamento climatico. È l'appello lanciato oggi dai ministri delle Finanze di Ghana, Repubblica democratica del Congo (Rdc), Costa d'Avorio e Nigeria, che in una lettera aperta indirizzata agli omologhi del G20 riuniti oggi a Venezia hanno anche invitato le nazioni ricche ad aumentare il sostegno alla campagna di vaccinazione contro il Covid nei Paesi più poveri. "(Occorre) rendere disponibile il prima possibile la nuova emissione dei diritti speciali di prelievo (Dsp) promessa dall'Fmi e definire un percorso chiaro per la loro massima riallocazione e concessione di prestiti", si legge nella lettera. "L'urgenza ora è accelerare l'erogazione di questi Dsp per evitare che l'attuale crisi di liquidità dei mercati emergenti che si trasformi in una crisi di insolvenza", prosegue la missiva, firmata da Ken Ofori-Atta del Ghana, Zainab Shamsuna Ahmed della Nigeria, Nicolas Kazadi della Rdc e Adama Coulibaly della Costa d'Avorio. (Res)