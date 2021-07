Kosovo: premier Kurti, precedente governo ha fatto concessioni alla Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex premier kosovaro Avdullah Hoti, siglando gli accordi di Washington nel 2020, ha permesso al presidente serbo Aleksandar Vucic di entrare nella Casa Bianca con un tappeto rosso. Lo ha affermato il premier kosovaro Albin Kurti, accusando il suo predecessore di aver acconsentito con gli accordi dello scorso anno alla Casa Bianca ad una moratoria di un anno per i tentativi del Kosovo di entrare a far parte di nuove organizzazioni internazionali. Altro punto critico dell'intesa del 2020, come evidenziato oggi dal premier Kurti, sarebbe lo studio di fattibilità concordato per risolvere la disputa tra Pristina e Belgrado sul controllo del lago Ujman/Gazivoda. Kurti ha assicurato invece che proteggerà il lago "dalle pretese" di parti terze, accusando Hoti di aver fatto stendere un tappeto rosso per il presidente serbo, ministro all'epoca del "regime" guidato da Slobodan Milosevic. (segue) (Alt)