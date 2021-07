Kosovo: premier Kurti, precedente governo ha fatto concessioni alla Serbia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento agli accordi di Washington tra Kosovo e Serbia, Kurti ha sottolineato come il punto più importante, ovvero il riconoscimento di Israele da parte di Pristina, è stato già attuato: "Ma non possiamo pretendere che non sia accaduto il 14 febbraio 2021 (le elezioni che hanno portato il Movimento Vetevendosje di Kurti al governo). Il cambiamento in Kosovo è enorme. Noi siamo parte di questo cambiamento", ha dichiarato il premier kosovaro. Secondo quanto ricorda "Radio Free Europe", il lago artificiale di Ujman/Gazivosa è stato costruito nel 1972 con un prestito dalla Banca mondiale. L'accordo è stato ratificato all'epoca dall'Assemblea provinciale del Kosovo e dall'Assemblea federale dell'ex Jugoslavia. La Serbia insiste a sostenere che ha ereditato il debito dall'ex Jugoslavia e quindi la proprietà del lago al confine tra i due Paesi. (Alt)