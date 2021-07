Grecia-Kosovo: ad Atene incontro tra premier Mitsotakis e Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha incontrato oggi ad Atene l'omologo greco Kyriakos Mitsotakis, invitandolo ad impegnarsi affinché il suo Paese riconosca il Kosovo. Mitsotakis, scrive il portale d'informazione "EuroNews", ha ribadito l'impegno di Atene per il rafforzamento dei rapporti con Pristina, in particolare in campo economico. L'incontro tra i due premier è avvenuto a margine di una conferenza organizzata dalla rivista "The Economist" nella capitale greca. Negli ultimi mesi, nonostante la posizione di Atene sul mancato riconoscimento internazionale del Kosovo, i rapporti politici tra i due Paesi si sono intensificati, come emerso durante la visita a Pristina dello scorso 4 giugno da parte del ministro degli Esteri greco Nikos Dendias. (segue) (Gra)