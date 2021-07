Business news: Singapore alleggerisce le norme anti-Covid a partire dal 12 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Singapore ha deciso di alleggerire alcune delle misure contro la pandemia di Covid-19 a partire dal 12 luglio prossimo. Lo ha annunciato il ministero della Sanità, secondo cui la percentuale di residenti che ha ricevuto almeno una dose di vaccino dovrebbe presto superare i due terzi della popolazione. A partire da lunedì sarà consentito di consumare pasti all’interno dei locali a gruppi fino a cinque persone. Resteranno invece proibite attività “indoor” come concerti musicali e proiezioni di film e video. Potranno inoltre ripartire i ricevimenti nuziali, a condizione che gli invitati siano massimo 250 e che effettuino test prima dell’evento. Potranno essere svolte attività sportive e ginniche all’interno delle proteste in gruppi fino a cinque persone, mentre sarà aumentato a 50 il numero di persone che potranno seguire lezioni in luoghi chiusi. Il ministero della Sanità incoraggia i datori di lavoro a consentire orari flessibili e a mantenere in vigore il lavoro da remoto per i propri dipendenti. Il governo ha inoltre deciso di estendere fino al prossimo 25 luglio le misure di sostegno finanziario a favore delle imprese più colpite dalla pandemia, con aiuti pari al 10 per cento del monte stipendi per bar e ristoranti, palestre, organizzazioni ricreative, negozi di vendita al dettaglio, cinema, musei, gallerie d’arte, siti storici e locali d’intrattenimento. (Fim)