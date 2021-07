Business news: Hong Kong, riserve valutarie scendono a 491,6 dollari a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera di Hong Kong sono scese a 491,6 miliardi di dollari Usa a fine giugno 2021, da 494,5 miliardi di dollari Usa di maggio. Lo riferisce l'Autorità monetaria di Hong Kong (Hkma), facendo sapere che non ci sono stati contratti di cambio non regolati tra fine giugno 2021 e fine maggio 2021. Le riserve in valuta estera totale rappresentano oltre sei volte la moneta in circolazione o circa il 47 per cento dell'aggregato monetario M3 in dollari di Hong Kong. (Cip)