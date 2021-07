Business news: Cina, autorità di controllo multa 22 società per violazione norme antitrust

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato (Samr) della Cina ha multato 22 società ritenute colpevoli di aver violato le regole anti-monopolio in 22 accordi di fusione e acquisizione conclusi senza chiedere in anticipo l'approvazione. Lo ha reso noto l'autorità antitrust, dopo aver sanzionato le società con una multa pari a 500 mila yuan (circa 77.360 dollari Usa) per ciascuna. Tra gli accordi negoziati, c'è l'acquisto da parte di Alibaba della squadra calcistica del Guangzhou. Multate anche Tencent per l'acquisizione di una quota nella società di servizi logistici Xingin e la piattaforma per le vendite al dettaglio Suning.com per la costituzione di una joint venture con la Banca di Nanchino. Secondo il regolatore, è stata accertata in tutti i casi una concentrazione illecita di attività commerciali, anche se non si ritiene che esse abbiano limitato o ristretto la concorrenza. La Cina ha emesso linee guida antitrust già lo scorso febbraio, avviando un'applicazione più rigorosa delle norme contro i comportamenti monopolistici in particolare nel settore delle piattaforme web. (Cip)